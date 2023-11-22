Путин объявил 2024 год в России годом семьи

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Президент подписал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране годом семьи. Российский лидер подписал соответствующий указ.

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи», — указано в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о сложности преодоления минусовой тенденции в демографии.