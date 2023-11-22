Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Глава государства проводит совещание с членами правительства.

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить действующий мораторий на проверки бизнеса на следующий год. Соответствующее заявлений он сделал в рамках совещания с кабмином.

«Давайте на 2024-й продлим», — прокомментировал он.

Глава государства отметил, что сейчас, по сравнению с 2019 годом, в пять раз сократилось количество проверок в сфере бизнеса. Путин заметил, что на это повлияло проведение контрольно-надзорной реформы, которая и началась порядка четырех лет назад.

Президент добавил, что перед властями сегодня стоит задача создать комфортные условия для национального бизнеса. Отечественные предприниматели должны занимать освобождающиеся ниши, считает он. Уже проделанную работу в этой сфере Путин оценил позитивно.

На совещании, в котором президент принимает участие по видеоконференцсвязи, с докладом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он говорил о реформе контрольно-надзорной деятельности. После пояснения представил председатель правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Путин говорил с бизнесменами за закрытыми дверьми.