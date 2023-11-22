«С чувствительной кожей»: названы самые безопасные ювелирные украшения

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Некоторые сплавы могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Людям с чувствительной кожей стоит отдавать предпочтение ювелирным украшениям из платины, серебра, золота, титана, а также хирургической стали. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина.

По мнению специалиста, изделия из сплавов способны вызывать аллергию у некоторых людей. Причем реакция на коже может проявиться даже из-за маленькой сережки.

Чаще всего владельцы украшений жалуются на покраснение или отек. Обычно аллергию вызывают никель, свинец, хром, медь и кобальт. Именно эти материалы используют, чтобы придать украшениям особый оттенок или сделать их пластичными.

«Людям с чувствительной кожей лучше подбирать украшения из золота 750 пробы, платины и титана. Безвредными считаются также аксессуары из стерлингового серебра (925 проба) и хирургической стали», — отметила Ракутина.

Она добавила, что последнюю чаще всего используют для пирсинга. Кроме того, не стоит забывать чистить ювелирные украшения.

Раз в месяц их необходимо протирать специальным средством или относить к мастеру. В противном случае аллергическая реакция может проявиться из-за скопившейся грязи.

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