«С чувствительной кожей»: названы самые безопасные ювелирные украшения
Ювелир Ракутина посоветовала аллергикам не носить украшения из сплавов
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Некоторые сплавы могут спровоцировать аллергическую реакцию.
Людям с чувствительной кожей стоит отдавать предпочтение ювелирным украшениям из платины, серебра, золота, титана, а также хирургической стали. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина.
По мнению специалиста, изделия из сплавов способны вызывать аллергию у некоторых людей. Причем реакция на коже может проявиться даже из-за маленькой сережки.
Чаще всего владельцы украшений жалуются на покраснение или отек. Обычно аллергию вызывают никель, свинец, хром, медь и кобальт. Именно эти материалы используют, чтобы придать украшениям особый оттенок или сделать их пластичными.
«Людям с чувствительной кожей лучше подбирать украшения из золота 750 пробы, платины и титана. Безвредными считаются также аксессуары из стерлингового серебра (925 проба) и хирургической стали», — отметила Ракутина.
Она добавила, что последнюю чаще всего используют для пирсинга. Кроме того, не стоит забывать чистить ювелирные украшения.
Раз в месяц их необходимо протирать специальным средством или относить к мастеру. В противном случае аллергическая реакция может проявиться из-за скопившейся грязи.
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