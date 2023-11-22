Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene

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Какие выводы можно сделать из арабо-израильского конфликта?

Глобальное сворачивание «демократии» происходит во всем мире. Об этом заявил колумнист EADaily Сергей Иванов.

Первым проявлением подобного «феномена», по мнению эксперта, стала популяризация так называемой «политкорректности», которая начала активно распространяться в 1990-х. Она стала носить достаточно «принудительный» характер на Западе — появились разнообразные методы «управленческой деятельности».

Например, систематизация идеологии массы населения, когда «учат мыслить и жить по-новому», объясняет колумнист. Подобная «демократия» за рубежом стала облечена в юридические нормы: законы о защите различных меньшинств, необходимое соблюдение политкорректности.

После ситуация в Америке приобрела новый оборот в виде достаточно сомнительных политических решений, как во время пандемии COVID-19, так и при выборах президента. Не очень ясные решения принимают и в Англии с ЕС — все это рождает лишь «видимую» демократию, считает Иванов.

«Именно в эту тенденцию встраивается и трагедия Газы. Израильские „неизбирательные“ бомбардировки, в результате которых погибли тысячи беззащитных, заведомо ни в чем не повинных женщин и детей, поставили под вопрос значимость самых фундаментальных принципов современной цивилизации», — объясняет колумнист.

Таким образом, в мире, в котором подобный вооруженный конфликт возможен, создать на демократических началах общественно-политическую жизнь становится весьма трудно. Бомбардировки в той же Газе нельзя назвать «неизбирательными» — погибают сотни безвинных жизней.

Ранее 5-tv.ru писал про главное о сделке Израиля и ХАМАС по прекращению огня.