«Поумерить аппетиты»: Захарова разоблачила визиты западных политиков в Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chad Mcneeley/Dod; 5-tv.ru

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Дипломат считает, что для Владимира Зеленского наступило время отчитаться за трату западных денег.

Западные политики зачастили с визитами в Киев, чтобы поумерить аппетиты украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках брифинга.

«Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского», — прокомментировала она.

Дипломат добавила, что гости украинской столицы преследуют и другую цель в своих поездках — это запрос отчета о расходовании многомиллиардной помощи. Огромные средства, напомнила Захарова, Запад выделял на провальное контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ).

Захарова также предположила, что высокопоставленные чиновники приезжали в страну, в том числе, чтобы убедиться в «достигнутой за десять лет демократии». Таким образом она намекнула на отсутствие положительных изменений в стране после Евромайдана, о котором за границей предпочли молчать.

Только за последнюю неделю в Киев с визитами приезжали новоиспеченный глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, директор ЦРУ Уильям Бернс, шеф Пентагона Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. По состоянию на октябрь, сообщали в Минобороны РФ, потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро.