Они везде: как выглядит могила Николая Добронравова в день рождения поэта

Могила Добронравова утопает в цветах спустя два месяца после похорон поэта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кто следит за местом захоронения знаменитости?

Знаменитому поэту-песеннику Николаю Добронравову 22 ноября могло бы исполниться 95 лет. 5-tv.ru показывает, как выглядит его могила спустя два месяца после похорон.

Место захоронения артиста утопает в цветах и венках. Видно, что за могилой поэта тщательно следят.

Добронравов умер в 94-летнем возрасте после продолжительной и тяжелой болезни. Более 60 лет своей жизни он прожил в браке с Александрой Пахмутовой.

В творческом тандеме они написали свыше 400 песен. Среди них — «Команда молодости нашей» и «Трус не играет в хоккей».

С любовью и уважением к великому поэту: как выглядит могила Добронравова спустя 40 дней после его смерти

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Пахмутова проводит первый день рождения после смерти Добронравова. По словам близкого друга народной артистки СССР Юлиана Васина, она все еще скорбит по супругу. Несмотря на трагедию, Пахмутова все еще держится молодцом и прекрасно себя чувствует.