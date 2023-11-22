Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма

Фото: www.globallookpress.com / The State Hermitage Museum

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Решение об отправке экспонатов было принято еще летом, на что Россия пообещала дать ответ.

Амстердам передаст Киеву коллекцию скифского золота из музеев Крыма, которая выставлялась в нидерландской столице. Об этом на странице в соцсетях сообщила пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

«МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений», — говорится в сообщении.

Коллекция экспонировалась на выставке «Крым — золотой остров в Черном море» в археологическом музее Амстердамского университета с 2014 года. Причем Нидерланды не будут взыскивать с Украины стоимость хранения скифского золота за девять лет.

В 2014 году в Амстердам привезли более двух тысяч предметов. Они были созданы в период с IV века до нашей эры по VII век нашей эры и датируются временем поздних скифов, сарматов, алан, средневекового населения Крыма. Наиболее ценным экспонатом считается двухстороннее скульптурное изображение Змееногой богини, найденное в конце XIX века в районе современной Керчи.

После референдума, по результатам которого Крым воссоединился с Россией, коллекция осталась в Нидерландах. В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче золота Украине с формулировкой «до стабилизации ситуации» на полуострове. Владельцы подали кассационную жалобу в январе 2022-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ пообещал ответить на решение суда Нидерландов по скифскому золоту.