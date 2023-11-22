Все меняется: такси может резко подорожать из-за эксперимента с легализацией доходов

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Как быть водителям, которые не в полной мере платят налоги? Накажут ли их за это?

Петербургские депутаты хотят пополнить городской бюджет налогами с таксистов. Сейчас сборы, в основном, платят агрегаторы. Крупнейшие — зарегистрированы в Москве, туда и уходят деньги, которые отдают за поездки по Северной столице горожане и туристы. Депутаты подсчитали, что речь идет о сумме в три миллиарда рублей в год. Водители же часто работают только по договору с таксопарком и налоги могут не платить вообще. Ждать ли нам еще боьших цен на такси — выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Леонид таксует пару месяцев. Заключил агентский договор с агрегатором, арендовал машину. Обязательные платежи — две тысячи рублей в день за авто, 30% дохода — комиссия агрегатора и расходы на амортизацию — бензин, мойку, мелкий ремонт. И никакой уплаты налогов. Отчисляет необходимые суммы только агрегатор, из тех самых 30%, что получает от водителя.

«Петербургские парламентарии посчитал: в так называемой „серой зоне“ сейчас работает более 40000 тысяч водителей. И чтобы навести порядок в этой сфере, предлагают ввести единую налоговую ставку — 4% на доходы для всех водителей такси», — отметил журналист.

Кроме того — и собирать деньги предлагают единому налоговому оператору. Представители отрасли говорят — работать по этому стандарту невозможно.

«Есть и самозанятые, ИП, есть которые работают под агрегаторами, есть которые работают сами по себе, автопарки — давайте не будем забывать, что это абсолютно разные работы и формы собственности», — прокомментировал ситуацию представитель общественного совета по развитию такси в Петербурге и Ленобласти Андрей Белов.

Как самозанятый, таксист должен платить налоги 4% от дохода, как юрлицо, ИП — 6%. Многие водители вообще никакого статуса не имеют. Они просто управляют машиной, которую сдал заказчику в аренду таксопарк! Так можно игнорировать предрейсовый медосмотр, техосмотр, не оформлять ОСАГО для такси.

«ОСАГО по тарифу такси, которое составляет стоимость двух-трех месячную зарплату самозанятых, это все невыполнимо. Водители оценили реально невозможность исполнения этих требований, пошел массовый отток из-за вот этой самозанятости», — отметил директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.

В таком налоге на доход для таксистов экономисты видят угрозу для всей отрасли. Сценарий будет один: водителей станет меньше, а вот цены на поездки — еще выше.

«Если мы хотим обрушить рынок услуг или существенно повысить цены, оказываемые такси, ну тогда давайте попробуем реализовать эту инициативу», — подчеркнул президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек.

Альтернативу предлагает антикоррупционный комитет — в налоговую сдавать полные сведения обо всех предоставляемых таксопарками и агрегаторами услугах. Некий финансовый отчет за каждого водителя, где будет прописано когда, сколько и за что заплатил пассажир.