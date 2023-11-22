«Единое целое»: Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Культовый певец всю свою жизнь демонстрирует, как творчество вдохновляет людей и поддерживает их в трудное время.

Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими и медиками в рамках масштабного марафона Агитбригады «Русского радио». На сцене военного госпиталя также появились Елена Север и Денис Майданов.

21 ноября в Наро-Фоминске состоялся атмосферный концерт Агитбригады «Русского радио», где Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов исполнили свои популярные композиции. Кроме того, артисты лично пообщались с военными, которые проходят курс лечения в госпитале, а также с медперсоналом.

Настоящий фурор вызвало выступление Льва Лещенко, который спел свои культовые хиты, — «Напиток счастья», «Любимый город», «Надежда». Артист окутал зал своей харизмой и энергетикой, и зрители как заколдованные подпевали Льву Валериановичу, наизусть помня каждую строку его композиций. Исполнитель всю свою жизнь демонстрирует, как творчество вдохновляет людей и поддерживает их в трудное время.

«Самое главное, мы — единое целое. А когда мы единой целое, мы непобедимы», — отметил со сцены Лев Левещенко.

Каждый раз видеть реакцию в зале — очень волнительно. Чувствуешь ответственность и хочется выложиться на сто процентов», — поделилась Елена Север.

«Русское радио» помогло военному госпиталю в Наро-Фоминске не только словом, но и делом, привезя гуманитарную помощь: телевизоры, ноутбуки и другую необходимую технику.

«Русское Радио» не раз бывало на передовой. И я всегда по зову сердца поддерживаю военных. Это наша работа», — подчеркнул Денис Майданов.

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