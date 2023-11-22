Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Украинский конфликт стал для американского руководства возможностью добиться своих геополитических целей. Долго ли это будет продолжаться?

Госдеп США намерен заполучить контроль над Черным морем через Украину. Об этом пишет Институт ответственного государственного управления Куинси Responsible Statecraft.

В публикации исследовательского центра отмечается, что для американского руководства конфликт на Украине стал возможностью реализовать свои геополитические цели. Черное море, пишут авторы, связывает Россию, Восточную Европу и Ближний Восток, а также обладает богатыми ресурсами, что делает данную область очень важной.

В материале указано, что Вашингтон уже десятки лет пытается добраться до этого региона и использует для этого все возможности. Авторы приводят слова представителя Госдепа Джеймса О’Брайена, который назвал ситуацию в зоне спецоперации «хорошей сделкой» для Штатов. Он говорил о том, что основные «издержки» в боевых действиях берут на себя украинцы, а перед США это открывает невероятные возможности добиться важных геополитических целей.

Автор статьи задает властям США вопрос, долго ли они будут считать боевые действия на Украине «хорошей сделкой», ведь на фронте обстановка становится все хуже.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ.