Победителей VI Большого детского фестиваля назвали в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жюри, в состав которого по традиции входят сами ребята, выбрали самые интересные спектакли, книги и кинофильмы.

В Москве назвали победителей Большого детского фестиваля. Он проводится уже в шестой раз и собирает на своей площадке лучшие творческие проекты для детей и подростков.

Жюри, в состав которого по традиции входят сами ребята, выбрали самые интересные детские спектакли, книги и кинофильмы. Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на церемонии награждения.

Чтобы подняться на эту сцену за заслуженной наградой, шансы были 1 из 30. Заявки на участие в Большом детском фестивале в этом году поступали не только со всей России, но еще из-за рубежа.

Спектакли, фильмы, анимация и книги — отбирали лучшее, что было сделано для юных зрителей за сезон. В зале явно чувствуется волнение, хотя участники — это опытные режиссеры, руководители театров и писатели.

Но и уровень всех работ так высок, что угадать результат невозможно. Предварительный отбор проводили эксперты, но окончательное решение — кто станет победителем — принимало детское жюри. Школьники признаются: понравилось многое, так что без жарких споров не обошлось.

«Особенность большого детского фестиваля — это то, что здесь собраны ребята, у которых у всех разные интересы, всем нравится разное. Ценности, когда мы начинаем спорить, самое главное аргументировать», — говорит член детского жюри фестиваля Николь Плиева.

Хотя этот ежегодный фестиваль уже шестой по счету, его участники каждый раз удивляют зрителей. Проекты настолько оригинальные и неожиданные, что даже художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков не мог поверить: «Преступление и наказание» в стиле рэп?

«Сначала вас может шокировать — рэп и Достоевский. И вы сразу, как взрослый человек, закрываетесь от такой интерпретации, потому что это кажется невозможным. <…> Но тот вкус, забота о тексте и внимание к тексту Достоевского мне как раз очень симпатичны», — отмечает Безруков.

Заветную статуэтку получил и спектакль «Коробка с карандашами». Трогательную историю о дружбе и взаимовыручке, основанную на музыке из советских мультфильмов, смогли понять даже те дети, чья жизнь с рождения проходит в полной тишине.

«Актеры не слышат, они играют на русском жестовом языке, а для слышащих людей в зале озвучивается все происходящее диктором-переводчиком. Таким образом наши спектакли доступны и глухим, и слышащим людям одновременно», — делится директор театра неслышащих актеров «Недослов» Сергей Бидный.

Для творческих коллективов, которые сохраняют национальные традиции своего родного края, на фестивале отдельная номинация. Лучшим стал спектакль «Эмгээ» Бурятского академического театра драмы.

«Этот спектакль хоть и был представлен зрителю на бурятском языке, но он выходит далеко за рамки нашего региона. Потому что в спектакле были отражены наши вечные ценности. Это наше старшее поколение, это поиски себя», — подчеркивает заместитель главы полномочного представительства Республики Бурятия при президенте России Юлия Дагданова.

Победители фестиваля получили не только почетные дипломы, но еще денежные гранты на новые проекты и возможность показать свои спектакли по всей России. Среди тех, кто отправится на большие гастроли, и Донецкий молодежный театр из города Макеевка — с мюзиклом «У ковчега в восемь». Хотя театр был надолго закрыт из-за обстрелов, труппа продолжала готовить будущие спектакли.

«Жизнь продолжается, театральная жизнь тоже, наша труппа за этот год посетила очень много фестивалей», — сказал заместитель генерального директора Донецкого республиканского академического молодежного театра Константин Рякин.

Молодые режиссеры, кто еще только планирует ставить спектакли, тоже получили возможность осуществить свою мечту. На площадке фестиваля они представляли заявки руководителям ведущих театров. Самые интересные идеи воплотят уже в следующем театральном сезоне.