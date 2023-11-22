«Подарки» из Поднебесной: китайскую черную икру массово продают под видом российской

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Объемы рынка, как отмечается, по-настоящему колоссальны.

Почти половина черной икры на российских прилавках — контрафакт из Китая. Об этом «Известиям» сообщили в профильном Союзе осетроводов.

Объемы рынка колоссальны — только в прошлом году в Россию официально ввезли 20 тонн черной икры из Китая. Что интересно — вся эта продукция была перемаркирована и продавалась как произведенная в России.

Нелегально же ввозится еще больше — в полтора-два раза. Эксперты уверены, если бы потребители знали, откуда приехала икра, почти все отказались бы от покупки.

Ранее 5-tv.ru писал, что красная икра перестает быть деликатесом. Цены на этот продукт в российских магазинах пошли вниз.

В ноябре стоимость икры в рознице упала на 4% до шести тысяч рублей за килограмм. А спрос в среднем по стране увеличился почти на четверть.