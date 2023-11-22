«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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Все идет не по плану? Президент Украины заявил о трудностях у киевского режима и его боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли значимых успехов в ходе контрнаступления. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил у него, не может ли быть отсутствие продвижения ВСУ плохим сигналом и признаком того, что украинское контрнаступление идет не по плану. Зеленский же ответил, что когда Киев говорит о результатах на фронте, то нужно больше достижений.

«Это нехороший сигнал. Это правда. Но <…> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя», — сказал он.

Зеленский добавил, что конфликт на Украине — это не кино, поэтому «не может быть волшебство каждый день».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой.