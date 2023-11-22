Сгорела, словно спичка: как внезапная смерть оборвала «взлет» Марии Зубаревой

Фото: © РИА Новости / И. Рыбаков

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Звезда скончалась в 31 год, оставив двоих детей без матери.

Жизнь не всегда бывает справедлива: порой, когда все мечты, казалось бы, сбываются, все может резко и бесповоротно измениться. Так и произошло с Марией Зубаревой — российской актрисой, которая за достаточно недолгий срок жизни и малое количество ролей все же успела полюбиться публике.

Портал Woman.ru пишет, что Зубарева роста в достаточно творческой семье — отец Владимир Меерзон и мать Нина Зубарева вместе работали над известной всеми программой «Спокойной ночи, малыши!» Окончив Щукинское училище и позже устроившись в Московский театр имени Пушкина, артистка активно строила свою жизнь.

Она достаточно быстро вошла в мир кинематографа: совсем скоро ей начали предлагать первые роли. Зубарева сыграла в фильме «Сукины дети», который принес ей сразу несколько наград — «Кентавра» и номинацию на «Нике».

Актриса осталась в сердцах зрителей благодаря своей необыкновенной улыбке и светлому образу. Она также успела сыграть в «Возвращении Будулая», «Мордашке» и «Мелочах жизни».

Последняя кинокартина стала для Марии Владимировны одновременно и спасением, и «погибелью». После развода со вторым мужем Игорем Шевлаком она согласилась на роль незамедлительно — так проще было пережить измену бывшего супруга.

Ей было действительно тяжело: предательство возлюбленного стало настоящей неожиданностью, ведь он так долго ухаживал за Зубаревой после того, как она разошлась со своим сокурсником Борисом Кинером, от которого родила дочь Анну.

Съемки «Мелочей жизни» шли не очень гладко: то не хватало финансирования, то наступали долгие перерывы в работе, то нередко менялись актеры. Однако было и хорошее: Зубарева забеременела от своего гражданского мужа, имя которого тщательно скрывала — в итоге родились близнецы Роман и Елизавета.

Но воспитать детей актрисе, к сожалению, суждено не было. Почти сразу после родов она стала часто чувствовать недомогание: усилились головные боли, появились обмороки.

Зубарева быстро и заметно похудела. Удивительно, что коллеги и даже близкие не подозревали о недуге звезды, который стал неутешительным — неоперабельная форма рака.

Она буквально «растаяла» на глазах и всего через год после рождения близнецов скоропостижно скончалась. До последнего Зубарева стремилась сниматься в кино и жить полной жизнью, но судьба распорядилась иначе — она навсегда осталась в сердцах зрителей и родных.

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