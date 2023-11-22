Есть вариант: как россиянам оплачивать подписки и покупки на Android и iOS

Оплачивать подписки и покупки на устройствах с iOS проще всего абонентам МТС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Несколько простых способов, которые позволят обойти западные ограничения.

Оплачивать сервисы, которыми россияне уже привыкли пользоваться, становится все сложнее. Иностранные компании постоянно вводят новые ограничения, усложняющие жизнь обычным людям.

5-tv.ru собрал несколько актуальных способов пополнения баланса для оплаты подписки или покупки различных программ на устройствах с iOS и Android.

Как пополнять счет Apple ID

www.globallookpress.com / Moritz Wolf

В 2022 году компания Apple ограничила для пользователей из России возможность оплачивать приложения и подписки российскими картами. Однако корпорация оставила возможность вносить средства на свой счет Apple ID, а затем уже с него покупать все, что нужно, самый простой способ сделать это — через мобильного оператора.

Пополнение Apple ID через МТС или «Билайн»

Необходимо зайти в настройки смартфона;

Наверху в разделе с личной информацией нужно найти пункт «Оплата и доставка»;

После авторизации необходимо выбрать в качестве способа оплаты мобильный телефон;

Ввести можно как свой номер, так и другого человека;

После подтверждения нужно зайти в App Store, нажать на свою аватарку и выбрать пункт «Добавить деньги на счет».

При этом стоит учитывать, что абоненты «Мегафона», «Теле-2» и Yota не могут пополнять счет с помощью этого способа.

Подарочная карта

Еще один распространенный способ оплаты — подарочная карта. Необходимо помнить, что воспользоваться им могут только абоненты МТС или «Билайна».

Необходимо зайти в App Store и открыть личный кабинет;

Выбрать пункт «Отправить подарочную карту на e-mail»;

Ввести адрес электронной почты и оплатить покупку.

Если вы являетесь абонентом другого оператора, то приобрести карту пополнения App Store или iTunes можно на различных маркетплейсах. Однако многие продавцы берут высокую комиссию.

К тому же? на сторонних площадках велик шанс нарваться на мошенников. С помощью пополнения баланса Apple ID можно оплачивать подписку Apple Music и iCloud — причем нет разницы, приобретаете ли вы индивидуальную услугу или семейный доступ.

Почему в некоторых случаях оплата невозможна

Иногда платежи с телефона могут не проходить. На то есть несколько причин:

В личном кабинете мобильно оператора стоит запрет на мобильные платежи. Для его отмены можно зайти в личный кабинет, а также воспользоваться службой поддержки;

Для пользователей МТС и «Билайна» действуют ограничения на платежи. Для МТС это 200 тысяч рублей в сутки и 60 тысяч в день. Для «Билайна» — 100 тысяч в месяц и 60 тысяч в сутки.

Как оплачивать покупки в Google Play

www.globallookpress.com / Jaap Arriens

Как и в случае с App Store, после 2022 года оплачивать покупки в Google Play российской картой не получится. Впрочем, для владельцев смартфонов под управлением Android это никогда не являлось проблемой.

Система позволяла устанавливать взломанные версии платных приложений из интернета без каких-либо финансовых вложений. Однако если вы не собираетесь вставать под «черный флаг пиратства», то способы совершать легальные покупки все еще остались.

Оплата с помощью карты зарубежного банка

Самый простой способ — это сменить регион и выпустить иностранную карту.

Откройте сайт или скачайте мобильное приложение заинтересовавшего вас иностранного банка;

Как правило, для создания виртуальной карты потребуется загранпаспорт, но иногда достаточно базовой информации вроде ФИО и номера телефона;

Пополните карту либо переводом, либо с помощью криптобирж;

Включите на устройстве VPN и создайте новый аккаунт Google на устройстве или переведите старый в интересующий вас регион. Сделать это можно через «Настройки» в разделе «Страна и профили»;

Там же в настройках необходимо привязать подарочную карту.

Помните — ни в коем случае нельзя выключать VPN, пока идет оплата. В противном случае вы рискуете получить блокировку аккаунта. Будьте готовы оплатить VPN, так как многие бесплатные сервисы предлагают лишь небольшой перечень доступных стран.

Подарочные карты

На различных маркетплейсах полно предложений от продавцов, предлагающих подарочные карты для Android-устройств. Наиболее часто предлагаемый регион — Турция.

Дело в том, что из-за нестабильного курса лиры совершать покупки с ее помощью гораздо выгоднее. Активировать код можно в личном кабинете.

Главное, чтобы ваш регион соответствовал тому, для которого предназначен сертификат. Однако те, кто прибегал к подобному способу, заявляют, что зачастую компания отслеживает махинации и обмануть систему не получается даже с помощью платного VPN.

Оплата с помощью посредников

В интернете есть множество предложений специализированных сервисов для оплаты подписок и приложений. Однако стоит быть готовым ко встрече с мошенниками — за свои услуги посредники просят от 20% до 50% от суммы пополнения.

Вы связываетесь с представителем компании, оказывающей подобные услуги;

Оплачиваете необходимую сумму;

Затем вам приходят платежные данные карты, которые необходимо ввести на интересующий вас сервис и совершить покупку.

Кроме того, существуют различные альтернативы Google Play. Среди них — RuStore, Aurora Store, APKMirror и ряд других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры придумали новый способ кражи паролей.