Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Готовы ли они выйти на линию боевого соприкосновения против киевского режима?

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехала на боевое задание. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — приводятся слова боевика Виктора Киричанского с позывным «Кирик».

По его словам, настроение в подразделении боевое, каждый из участников батальона сделал свой выбор в пользу правильной стороны. «Кирик» рассказал, что немного страшно отправляться на линию боевого соприкосновения, но уверен в нормальном исходе событий. Группа готова зачищать Донбасс.

Вооружение у группы пополняется. Боевики прошли подготовку, которой во время службы на Украине у них почти не было. Как отметил Киричанский, за девять месяцев было всего три полигона.

Первый батальон, сформированный из экс-боевиков армии Украины, присоединился к ОБТФ «Каскад» еще в конце октября. Командир подразделения Андрей Тищенко заявлял о боевом настроении у военных. А в начале ноября экс-боевики ВСУ принесли присягу России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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