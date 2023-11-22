Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВМС Украины в Черном море

Фото: Министерство обороны РФ

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Все уничтоженные объекты следовали в направлении Крыма.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех безэкипажных украинских катеров, следовавших в направлении Крыма.

В ведомстве отметили, что все обнаруженные цели были ликвидированы в западной части акватории Черного моря.

Днем ранее морская авиация Черноморского флота ликвидировала восемь украинских катеров в 80 километрах западнее Севастополя в Черном море.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.