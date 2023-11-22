Младше на 15 лет: Алика Смехова вышла в свет обнимку с накаченным красавцем

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Актриса была замужем трижды. Неужели вскоре она надумала вновь отправиться в ЗАГС?

Актриса Алика Смехова, которая замужем была уже трижды, спровоцировала слухи о новом романе. На днях знаменитость вышла в свет в компании накаченного мужчины. На красной ковровой дорожке перед премьерой сериала «Кеша должен умереть» она нежилась в объятиях накаченного красавца.

Как выяснило издание dni.ru, спутником звезды стал блогер и гипнолог-менталист Иса Багиров. Мужчина младше артистки на 15 лет, но разница в возрасте была вовсе незаметна. Как шептались окружающие, рядом с ним Смехова смотрелась очень гармонично. Многие даже стали подозревать их в романе, но на нечто более, чем дружба, актриса не намекала.

К слову, впервые актриса вышла замуж в 18 лет. Избранником стал сценарист и режиссер Сергей Ливнев. Супруги прожили вместе шесть лет, но Смехова мечтала о детях в отличие от мужа. Отношения со временем исчерпали себя. В одиночках знаменитость была недолго. Вторым мужем Смеховой стал Георгий Беджамов. В этом браке сбылась мечта актрисы — она забеременела. Однако стать матерью не смогла. У нее случился выкидыш. Тяжелый период осложнялся и тем, что семья мужчины так и не признала актрису. Вскоре супруги развелись.

Лишь в браке с бизнесменом по имени Николай Смеховой удалось осуществить мечту. В 2000 году она родила сына Артема. Николай оказался противоположностью предыдущих мужей: добрым, отзывчивым, не мешал знаменитости заниматься любимым делом, взял на себя обязанности по дому. Но спустя семь лет актриса поняла — чувства угасли.

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