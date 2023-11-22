Может стоить красивой улыбки: почему нельзя грызть ручки или карандаши

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

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Стоматолог рассказала, почему письменными принадлежностями стоить пользоваться только по назначению, а не совать их в рот.

У многих людей еще в детстве появляется привычка грызть ручки или карандаши. Оказывается, что такое пристрастие может обернуться проблемами для здоровья. Об этом рассказала детский стоматолог Юлия Жучковская.

Специалист указала, что такая привычка может стоить красивой улыбки. Из-за такого регулярного действия на эмали появляются трещины, зубы становятся более чувствительными, начинают реагировать на холодную и горячую еду. Кроме того, трещины могут окрашиваться от пищевых красителей, что будет хорошо заметно при улыбке.

«Из-за трещин может произойти скол эмали. Также в них скапливается налет, который очень трудно счистить, поэтому со временем в этих местах может развиться кариес», — предупредила Жучковская в беседе с изданием Газета.ру.

Также из-за постоянной нагрузки происходят микротравмы сосудов связочного аппарата, окружающего зуб. Со временем это приводит к атрофии этого аппарата, из-за чего зуб может стать подвижным. Из-за этой привычки можно травмировать и слизистую, что приведет к дискомфорту.

Стоматолог добавила, что это может стать причиной и контактного дерматита — аллергической реакции на химические компоненты, входящие в состав чернил или грифелей.

Самым распространенным следствием этой привычки становятся ортодонтические и ортогнатические проблемы.

«Когда ребенок грызет ручку или карандаш, его челюсть может начать развиваться неправильно, что может привести к развитию перекрестного или открытого прикуса. Когда посторонний предмет находится во рту, то язык начинает его исследовать, как бы выталкивая его — это может привести к деформации верхней челюсти и выдвижению резцов вперед, что приводит к такой патологии как протрузия верхних резцов», — заключила Жучковская.

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