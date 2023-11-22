Любимые пуанты Майи Плисецкой продадут на аукционе в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди лотов будут и другие интересные вещи. Например, пиджак Жириновского.

Примерить пиджак Владимира Жириновского предлагают всем желающим. Одежду знаменитого политика выставили на аукционе, который пройдет в Петербурге. Начальная цена лота — 200 тысяч рублей, но в ходе торгов может существенно вырасти. Ведь это — вещь с историей.

Пиджак Владимир Вольфович носил, пока не пообещал подарить избирателю. Так он достался жителю Подмосковья вместе с пожеланиями на бланке Государственной думы. Бумага, кстати, прилагается.

Среди других интересных лотов аукциона — пуанты Майи Плисецкой, автограф Виктора Цоя и редкая фотография Че Гевары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шляпа-двууголка, которая принадлежала французскому императору Наполеону I Бонапарту, ушла с молотка за рекордную сумму.