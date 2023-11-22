Живая и искусственная: во сколько обойдутся новогодние елки в 2023 году

Живая новогодняя ель в 2023 году будет стоить почти 1,5 тысячи рублей

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Россияне уже вовсю начинают готовиться к Новому году. Но сколько придется отдать за главный символ праздника?

Искусственные елки к празднику в этом году обойдутся примерно на 20% дороже, чем в прошлом. «Известия» выяснили, как изменились цены на новогодние атрибуты.

В среднем, искусственная елка обойдется в четыре с половиной тысячи рублей. Натуральные тоже подорожали, но не так сильно. Примерно плюс 5% за год. Живое полутораметровое дерево будет стоить около полутора тысяч рублей.

Такой же рост — плюс 5% показали гирлянды. За упаковку подсветки просят в районе 500 рублей. И почти на 20% дороже обойдутся в этом сезоне елочные игрушки. Небольшой набор — в районе 360 рублей.

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