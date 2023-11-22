В Париже не слышно: что происходит на севере Франции на фоне наводнений

Фото, видео: Reuters / PASCAL ROSSIGNOL; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Эммануэль Макрон вместо встречи с пострадавшими как ни в чем не бывало общается с главами африканских государств.

Север Франции уже больше месяца не может справиться с наводнениями. Люди живут по колено в воде, однако в Париже их крики о помощи не слышат.

Игнорируют граждан и местные власти. О том, как выживает и что думает затопленная Франция, расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Вот уже две недели тракторист Жан-Марк Жойе осваивает новую профессию таксиста. Его огромная машина оказалась едва ли не единственным на всю округу транспортным средством и теперь им пользуются десятки пассажиров в день.

«Я объезжаю весь район с шести утра, помогаю людям выехать или куда-то доехать, куда им нужно, эвакуирую, если просят. Просто особо некуда, никого не ждут нигде! Работаю просто так, для меня главное — благодарность соседей, а власти, что с них взять. Конечно, все это они должны были делать с первого дня!» — жалуется Жойе.

Французы сейчас вообще выживают исключительно за счет взаимопомощи: внимания от властей страны — никакого. Это при том, что регион затопило полмесяца назад и вода до сих пор отступила не везде, даже наоборот, местами началась вторая волна.

Но эвакуировать решили чисто символически около тысячи человек, которых уже вернули обратно в полузатопленные дома без света и воды. Чтобы не умереть от жажды, местные жители организовали совместную кассу взаимопомощи.

Таких волонтеров здесь больше десяти человек. Кто-то ездит закупать воду в соседние регионы, кто-то — развозит или разносит бутылки по домам.

Помощи от властей не пришло ни финансовой, ни физической. Куда-то исчез и глава местного водоочистительного завода. Вместо него отдувается перед местными жителями глава профсоюза, сам пострадавший не меньше других и тоже ставший волонтером.

«Мы стараемся решить проблему очистки воды, но это сложно, технологии такого не позволяют. В ближайшую неделю воды точно не будет», — отмечает глава попечительского совета при заводе по очистке воды Люк Ван Рекегем.

Еще больше проблем — у предприятий. Они несут колоссальные убытки, но о компенсациях никто во власти не говорит ни слова.

«У меня с самого начала впечатление, что меня бросили! Я сам пытался тут что-то спасти, никто меня не эвакуировал, хотя посмотрите, какой уровень воды. У меня миллионные убытки, но ни о какой компенсации или помощи восстановить хоть что-то никто не говорит», — говорит владелец затопленной автомастерской Ян Томас.

Безразличие властей местами доходит даже до абсурда: в Па-де-Кале не может возобновить работу похоронное бюро. Само оно затоплено, кладбище тоже оказалось под водой, а помощь с большой земли так и не пришла.

«Мы уже две недели никого не можем похоронить, более того, мы пытаемся держать трупы в затопленном помещении, представляете? Я просил хоть как-то решить проблему, но никто не приехал хотя бы забрать их в рефрижераторы! Всем все равно, какие у нас тут проблемы! Меня бесит такое отношение властей!» — возмущается глава похоронного агентства Оливье Вассер.

С каждым днем недовольство населения только растет, но официальный Париж это, кажется, заботит мало. Президент Эммануэль Макрон вместо встречи с пострадавшими как ни в чем не бывало общается с главами африканских государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что сильнейший в истории страны ураган обрушился в октябре на Мексику.