В Техасе упал самолет на оживленную улицу

Фото: 5-tv.ru

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Есть ли жертвы — пока неизвестно.

В Техасе небольшой самолет разбился прямо на оживленной улице. Борт вспыхнул сразу после крушения. Пламя перекинулось на соседнее здание и припаркованные автомобили. Есть ли жертвы — пока неизвестно.

Накануне в США произошел еще один авиаинцидент. Американский военный разведывательно-патрульный самолет Boeing P8 Poseidon по непонятным причинам пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и угодил в залив Канеохе на Гавайях.

На его борту находились девять военных. Они отделались легкими травмами и смогли самостоятельно доплыть до берега.