Первая Всероссийская школа по Искусственному интеллекту открылась в Сарове

Фото, видео: Telegram / Дивеево Сегодня; 5-tv.ru

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Кого и чему там учат?

В России открыли первую школу по искусственному интеллекту. За партами — студенты и молодые ученые из 17 регионов страны. Они учатся применять нейросети для новых открытий во множестве сфер — от кибербезопасности до медицины. А работает школа на базе Национального центра физики и математики, расположенном в легендарном наукограде — Сарове. Корреспонденту «Известий» Артуру Ишпулатову удалось попасть в один из самых закрытых городов страны и оценить его научный и технический потенциал.

В окруженном лесами Сарове сосредоточен ядерный потенциал страны. Город закрыт, чтобы сюда попасть, нужно получить специальный пропуск. Перед его выдачей кандидата проверяют несколько месяцев. Но несмотря на это, в город стремятся молодые ученые!

Здесь, в Национальном центре физики и математики, открылась первая в России школа по искусственному интеллекту. Нейросети сейчас способны решать различные задачи. Например, прогнозировать падение акций на биржах и даже природные катастрофы. Для их обучения нужны мемристоры — это элементы, принцип действия которых аналогичен работе нейронов мозга. Все подробности — в репортаже.