«Светлый человек»: какой друзья запомнили погибшую при обстреле в ДНР актрису Меньших

Фото, видео: ВКонтакте / Полина Меньших / vk.com/polina_menshikh; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка приехала в Донбасс в качестве волонтера. Во время выступления националисты нанесли удар.

Погибшая при обстреле ВСУ в ДНР актриса, хореограф и режиссер Полина Меньших была профессионалом своего дела и светлым человеком. Именно такой, как рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, друг знаменитости Денис Лаврентьев и запомнит ее.

«Она сотрудничала со многими театрами, она прекрасным хореографом была. Я это точно могу сказать. С ней было работать одно удовольствие. Она была замечательным, очень светлым человеком, умелым, образованным и талантливым. Мы с ней дружили больше в реальности и общались, когда встречались на фестивалях. Твердость характера убеждений сочеталась в ней с человечностью и искренностью. Ее за это очень многие любили», — рассказал Лаврентьев.

Он добавил, что прощание и похороны актрисы состоятся в Москве, однако пока неизвестно когда и где именно.

К слову, о внезапной смерти Меньших стало известно накануне. Сообщалось, что актриса погибла при обстреле ДНР со стороны украинских националистов. Предварительно, боевики нанесли удар по месту, где находилась Меньших во время выступления, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто убил актрису Зою Федорову.