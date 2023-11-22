Замок с большой историей: в Австрии выставили на аукцион любимый дом Моцарта

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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В его стенах композитор написал самое известное произведение «Реквием».

Самый любимый замок Моцарта уйдет с молотка. Поместье в Нижней Австрии с 50 комнатами снова выставили на аукцион. Ранее его уже пытались продать за 13 миллионов долларов — это более миллиарда рублей.

Для дома с такой богатой историей — не так уж и много. Ведь замку 900 лет — а в разные века его гостями были Наполеон Бонапарт, Папа Римский, император Франц Первый. Ну а сам композитор именно здесь писал свой знаменитый «Реквием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шляпа-двууголка, которая принадлежала французскому императору Наполеону I Бонапарту, ушла с молотка за рекордную сумму. Именно этот головной убор французский император надевал на борту брига Inconstant, на котором сбежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году.