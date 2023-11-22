Путин: в России у молодежи есть огромный потенциал для реализации планов

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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До Всемирного фестиваля молодежи осталось всего 100 дней, на участие в котором уже подано более 250 тысяч заявок из 183 стран.

Президент России обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи. Он откроется ровно через 100 дней в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Обратный отсчет до старта масштабного форума — как раз накануне запустили на выставке «Россия» на ВДНХ.

Владимир Путин подчеркнул, что молодежь со всего мира узнает Россию такой, какая она есть на самом деле.

«Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», — отметил российский лидер.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. На участие уже подано более 250 тысяч заявок из 183 стран. Как указал президент, это говорит об искреннем интересе к нашей стране, истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее.