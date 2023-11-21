Минюст включил польскую Civil Council* в реестр нежелательных организаций

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Организация стала 120-й в списке ведомства.

Министерство юстиций России включило в список нежелательных организаций зарегистрированную в Польше Civil Council* («Гражданский Совет» — Прим. ред.). Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.

Уточняется, что ведомство включило организацию в реестр нежелательных после решения Генеральной прокуратуры в начале ноября. Она стала 120-й в списке ведомства.

К слову, чуть более месяца назад Генпрокуратура признала Central European University*, базирующейся в Австрии, нежелательной организацией. Ведомству удалось также установить, что она финансируется подконтрольными американскому трейдеру и финансисту Джорджу Соросу структурами. Организация была уличена в дискредитации проводимой Россией на Украине спецоперации, а также политики РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Минюст РФ внес политика Александра Малова* в реестр иноагентов.

* — организация признана нежелательной на территории РФ