«Уже может позволить на свои деньги»: Рудковская ответила на критику в адрес сына из-за роли Краба

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продюсера то и дело обвиняют в том, что она заставляет своего наследника заниматься фигурным катанием. Но отмалчиваться на этот раз знаменитость не стала.

Продюсер Яна Рудковская резко ответила на обвинения хейтеров в том, что у ее десятилетнего сына Саши, наиболее известного как Гном Гномыч, могут быть психологические травмы после роли Краба в новом ледовом шоу. Звездная мама в своем Telegram-канале рассказала всем беспокоящимся, что благодаря работе ее наследник может многое себе позволить.

Гнев публики возник после появившейся в социальной сети афиши предстоящей постановки. На ней Плющенко-младший предстал в красном обтягивающем костюме и с клешнями. Хоть мальчик с пеленок и занимается фигурным катанием, делает значительные успехи, многие пользователи забеспокоились, что такой образ и внешний вид может негативно отразиться на психике ребенка.

«Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко тратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, который Саша Плющенко уже себе может позволить на свои деньги. После этого мероприятия начнет собирать данные на вторую половину. Или на дом, или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет», — заявила Рудковская.

Рудковская также добавила, что ее наследник хоть и еще ребенок, но уже сам бы мог ответить на критику, но ему не до этого, его фокус внимания направлен на работу, тренировки и общение с друзьями.

«Сыном горжусь — профессиональный спортсмен, звезда многих шоу. Мог бы вам ответить и сам, за словом он в таких случаях в карман не лезет, но, увы, реальная жизнь, настоящие друзья, тренировки, реальные заработки занимают слишком много времени. Скучно ребенок живет, одним словом», — съязвила продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько продюсеру Яне Рудковской обходится ее любимое хобби.