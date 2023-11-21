Спешил на репетицию: погиб молодой актер Максим Шахров

Фото: teatr-istra.ru Сайт Истринского драматического театра

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Артисту было всего 27 лет.

В страшном ДТП погиб актер Максим Шахров. Ему было всего 27 лет. Об этом сообщили в Истринском муниципальном драматическом театре.

«Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию», — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Коллеги и близкие артисты отмечают, что Шахров был жизнерадостным и талантливым человеком. И он очень любил свою работу. В труппу театра был принят в 2020 году сразу после окончания университета. За три года успел сыграть 23 роли в различных постановках — «Тайна волшебных часов», «Капризная принцесса», «Бременские музыканты», «Золушка», «Укрощение строптивой» и других.

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