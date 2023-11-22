«Я потерялся»: Денис Клявер признался, что страдал звездной болезнью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За годы популярности артист понял — зритель не любит надменных и высокомерных. Наоборот, чем ближе знаменитость к публике, тем больше к ней расположены.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru вспомнил, как ему удалось избавиться от звездной болезни в начале карьеры. Тогда популярность на юношу свалилась вмиг и буквально сбила его с ног.

По признанию певца, звездная болезнь настигла его в середине 1990-х. Он вместе со Стасом Костюшкиным только создал группу «Чай вдвоем». И вскоре отправился на конкурс «Ялта — Москва. Транзит». Жюри обращало внимание, прежде всего, на индивидуальность артистов. Аудитория, которая следила за конкурсом, достигала почти полмиллиарда человек. Благодаря индивидуальности и сексуальности артистам удалось завоевать любовь зрителей.

«Мы за две недели стали мегапопулярными. Конечно, я потерялся. Помню, стою в гостинице „Космос“, смотрю на ВДНХ. Позавчера я был еще никто и в третий раз держу микрофон. Стою и говорю, что все, куда дальше-то, все у твоих ног, вся страна тебя любит», — вспомнил он на пресс-бранче «Золотого граммофона».

А чуть позже добавил, что та слава оказалась недолгой. Через две недели Клявера и Костюшкина забыли. Именно в тот момент артист понял, что популярность надо достигать кропотливой работой. И вместе с коллегой стал активно записывать песни. В 2011-м дуэт «Чай вдвоем» распался, и Клявер начал сольную карьеру.

«Если бы была звездная болезнь, не было б ни одной награды, потому что звездная болезнь — это диагноз, он очень мешает. Артист все-таки поет для зрителя, он должен быть все время со своей аудиторией. Если он куда-то далеко улетает в облака, теряет связь и понимает свысока, что почему-то его не слышат, он туда спускается, а там уже другой мир. Я это прекрасно понимаю», — подытожил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певец Денис Клявер скрывал имя своего отца.