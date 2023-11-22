🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 ноября, Луна готовит новые сценарии для исполнения ваших желаний. Потаенные двери всегда открыты, если есть решительность в них постучать. Помните об этом!

♈ Овны

Позаботьтесь о себе: сегодня без этого вряд ли удастся добиться успеха. Нужно многое сделать, но ради этого совсем не обязательно выбиваться их сил, жертвовать тем, что важно. Старайтесь избегать мрачных мыслей и неприятных воспоминаний, ищите поводы для радости. В ваших силах сделать свою жизнь проще; именно на этом стоит сосредоточиться. Может повезти в коммерческой деятельности. Даже если сегодня вы заключите свою первую в жизни сделку, она, скорее всего, окажется выгодной. Возможны денежные поступления из неожиданных источников.

Космический совет: не зацикливайтесь на ненужных деталях.

♉ Тельцы

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Возможно, сегодня удастся обо всем договориться. Сможете легко догадаться, что на душе у других. Даже люди, с которыми едва знакомы, не смогут скрыть от вас свои истинные мысли и чувства. День принесет хорошие новости, важные известия. Скорее всего, они повлияют на ваши планы, заставят отложить одни дела, чтобы сосредоточиться на других. Но едва ли будут поводы для сожалений, ведь все сложится наилучшим образом. Вы наверняка добьетесь даже большего, чем ожидали.

Космический совет: прислушайтесь к жизни.

♊ Близнецы

Пригодится умение найти подход к людям. Вы превратите недавних недоброжелателей в союзников, помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Хорошо проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях: любые идеи получат поддержку. День подходит для обращения в официальные инстанции, оформления документов. Трудности могут возникнуть в делах, требующих аккуратности и внимания к мелким деталям. Отвлекаться вы будете чаще, чем обычно, это может привести к досадным ошибкам. К счастью, вы вовремя их заметите.

Космический совет: избавьтесь от ложных убеждений.

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♋ Раки

Удастся решить преодолеть преграды и справиться с проблемами, которые беспокоили. Неважно, решите сосредоточиться на совершенно новых делах или вернуться к старым планам. Звезды в любом случае будут на вашей стороне и помогут в осуществлении задуманного. Порадуют встречи с давними знакомыми. Даже если долго не виделись и не разговаривали, сейчас найдется что обсудить, да и какие-то общие планы могут появиться. Человек, с которым были в ссоре, захочет помириться.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

♌ Львы

Стоит проявить настойчивость: будет шанс добиться того, что прежде казалось почти невозможным. День подойдет для того, чтобы делиться идеями и рассказывать о планах. Вы многих заинтересуете, легко найдете союзников и помощников, если они потребуются. Справитесь со сложными рабочими задачами. Способность замечать мелкие детали поможет раньше других догадаться, как будут развиваться события. Решения, принятые сегодня, позволят избежать многих трудностей и достичь важных целей.

Космический совет: позвольте эмоциям выйти на поверхность.

♍ Девы

День потребует решительных действий. Не исключено, что придется взяться за решение каких-то сложных задач, ради этого нужно будет отложить все остальное. Справитесь с испытаниями. Помочь в этом могут и старые знакомые, и новые союзники. Они прислушаются к вашему мнению, сделают все, о чем попросите. Можно покупать все, что пригодится для работы и учебы: от инструментов и книг до одежды. В остальном же финансовые дела потребуют осторожности, тут лучше не спешить. А вот в любви наверняка повезет, и это касается даже Дев, которые вовсе в нее не верят.

Космический совет: наслаждайтесь каждым мгновением.

♎ Весы

Старайтесь не обижаться на необдуманные замечания окружающих и не поддаваться на провокации. Стоит проявить снисходительность к чужим слабостям, философски отнестись к тому, что не все люди совершенны. Это позволит избежать многих напряженных моментов в общении, сохранить хорошие отношения с теми, кто дорог. День подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Они не будут казаться скучными и утомительными. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки.

Космический совет: позвольте судьбе вести вас сегодня.

♏ Скорпионы

Пришло время взяться за сложные задачи. Интуиция подскажет, что все получится и не ошибется. Правда, окружающие едва ли сразу поддержат. Огорчаться Скорпионы не станут, просто начнут действовать самостоятельно. Как только добьетесь первых успехов, союзники появятся. Стоит быть осторожнее с деньгами. Не стоит заключать сделки, если решение о них не было принято раньше, или делать незапланированные покупки.

Космический совет: пришло время выйти из зоны комфорта.

♐ Стрельцы

Удачный день с точки зрения финансов: возможны и денежные поступления, и выгодные сделки. Не исключены предложения, которые откроют новые профессиональные горизонты. Будет шанс подняться по карьерной лестнице. Умение ладить с людьми очень пригодится — благодаря ему вы быстро найдете новых союзников. Личные отношения будут складываться гармонично, причины для разногласий с близкими сегодня едва ли появятся. Могут напомнить о себе давние знакомые, будет шанс восстановить старые связи.

Космический совет: продолжайте двигаться к цели.

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♑ Козероги

Легко будет догадаться, что на уме у других людей, даже если они попытаются это скрыть. Удастся поладить с теми, с кем прежде не находили общего языка, а недавние соперники могут стать союзниками. День подойдет для деловых переговоров, а также для обсуждения важных вопросов личного характера. Можно заниматься домашними делами. Вероятны удачные покупки. Некоторые Козероги приобретут вещи, которые давно хотели иметь. Не исключены и подарки, которым вы будете очень рады.

Космический совет: не загружайте себя лишними заботами.

♒ Водолеи

Будьте внимательны и не спешите с выводами. Сегодня может быть сложно разобраться в неоднозначных ситуациях; полезно будет обратиться за советами к людям, опыту которых вы доверяете. Вероятны задержки в деловых переговорах. Решение каких-то важных вопросов может быть отложено на неопределенный срок. День хорошо подойдет для общения с близкими, встреч со старыми друзьями. Не исключены и новые знакомства. Легко будет произвести хорошее впечатление, понравиться даже тем, кто обычно настроен критически.

Космический совет: сегодня все будет складываться в вашу пользу.

♊ Рыбы

Сегодня легко будет придумать что-то новое. Идеи окажутся удачными, и люди, желающие помочь в осуществлении задуманного, наверняка найдутся. Со многими быстро найдете общий язык, подружитесь с теми, с кем прежде не особенно ладили. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Настойчивость, которую проявите сегодня, поможет добиться успеха во многих делах, даже сложных. Удачно решатся рабочие вопросы, прежде ставившие всех в тупик. Успехи, достигнутые сегодня, откроют захватывающие профессиональные перспективы.

Космический совет: действуйте исходя только из своих желаний.

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