«Уже никто не узнает»: как Подольская спокойно гуляет по городу, несмотря на популярность

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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У певицы не часто находится время для длительных прогулок с родными. Когда оно появляется, знаменитость делает все возможное, чтобы ее никто не потревожил.

Певица Наталья Подольская раскрыла свой способ, как гулять по улице и оставаться незамеченной, будучи популярной. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она призналась, что для этого ей нужен только один элемент гардероба — шапка.

«Сегодня говорили с сестрой, что мы нашу маму в субботу поведем гулять. Это обязательно будет какой-то вкусный ресторан, и я бы просто прошлась по центру Москвы. Это я называю потопать ножками. Чтобы остаться незамеченной, я шапку надеваю, волосы убираю, и тебя уже никто не узнает», — рассказала Подольская на пресс-бранче «Золотого граммофона».

К слову, Подольская прославилась после участия в пятом сезоне шоу «Фабрика звезд». Тогда же она встретила и будущего супруга Владимира Преснякова. В прошлом году звездная пара отметила юбилей — со дня их свадьбы стукнуло 15 лет. Певица не раз сообщала, что их брак неоднократно проходил проверку на прочность, но ни грозы, ни бури не смогли разлучить партнеров, предназначенных друг другу судьбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в семье певицы Натальи Подольской и Владимира Преснякова выполняет функцию няни и домработницы.