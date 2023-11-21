Личность Бэнкси больше не загадка? Художник случайно раскрыл свое имя

BBC: в интервью 2003 года художник Бэнкси назвал свое имя

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cristiane Mota

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Известный на весь мир анонимный стрит-арт художник проговорился в интервью, которое дал около 20 лет назад.

Настоящее имя известного во всем мире уличного художника Бэнкси раскрыто. Оказалось, что анонимный мастер назвал себя Робби в одном из интервью в самом начале карьеры, 20 лет назад. Материал, подтверждающий это, опубликовали только сейчас на сайте BBC.

Выяснилось, что радиоведущий Найджел Вренч побеседовал с молодым талантом в 2003 году на его первой крупной выставке «Война за газон». На вопрос о том, можно ли называть Бэнкси Робертом, собеседник тогда ответил: «Я Робби».

В заключительную версию записи этот момент не вошел. Вренч нашел исторический фрагмент во время сбора серии подкастов, посвященных творчеству художника, который буквально является достоянием Великобритании.

Вместе с тем бытует мнение, что за именем Бэнкси кроется основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Отчасти это подтверждает то, что художник творил часто в тех же местах, где Роберт давал концерты.

Ранее 5-tv.ru писал, что личность самого загадочного художника Бэнкси могут раскрыть в суде.