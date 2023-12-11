Богомолов закрутил с тремя: Рудова, Боня и Бородина о любовных треугольниках

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; Кадры из сериала "Кеша должен умереть"; 5-tv.ru

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Стоит ли мстить непорядочным мужчинам?

В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ первых серий криминальной ироничной мелодрамы режиссеров Константина Богомолова и Евгении Громовой «Кеша должен умереть». Звездную премьеру посетило много звездных гостей, среди которых были Наталья Рудова, Виктория Боня, Ксения Бородина, Мария Погребняк и другие, где селебрити эксклюзивно поделились своими историями о любовных треугольниках и мужчинах-бабниках с корреспондентом 5-tv.ru.

В новом сериале «Кеша должен умереть» Константин Богомолов предстанет не только в качестве режиссера, но и сыграет главного героя — Кешу — ловеласа-сердцееда, который крутит романы одновременно с несколькими женщинами. По сюжету успешный архитектор Иннокентий Мельников счастлив в браке со своей третьей женой Варей. Тем не менее, он продолжает поддерживать романтические связи и со своими бывшими супругами — Леной и Юлей. Являясь главным мужчиной в жизни сразу трех женщин, Кеша находится в комфортных для себя обстоятельствах. Однако все меняется, когда у него появляется новая любовница Алла, и он принимает решение развестись с Варей. И тут разъяренные и обиженные женщины — Лена, Юля и Варя — решают избавиться от предателя Кеши.

По признанию Натальи Рудовой, ей знакома история главного героя, ведь в студенческие годы она встречалась с двумя парнями одновременно. Актриса просто-напросто не могла выбрать одного, кто ей нравится больше.

«Было все очень невинно, но было классно», — вспоминает Рудова.

Как рассказывает звезда сериала «Татьянин день», ее тоже могли обманывать, встречаясь с другими девушками, однако такие отношения Рудова называет поверхностными, ведь не испытывала в них глубоких чувств к мужчине. Таких ловеласов, по мнению актрисы, важно уметь прощать именно для себя, чтобы разрушительные ощущения не тянули саму девушку на дно.

«Не думаю, что месть — это правильно, отрицательная энергия. Не думаю, что месть к чему-то может привести хорошему. Может быть, на минуточку, чувство удовлетворения. <…> Но я тоже не сторонник того, когда нужно ждать кармы. Я считаю, что надо по-быстрее, чтобы карма работала», — порассуждала Рудова.

Сама же актриса могла распустить про непорядочного возлюбленного неприятные слухи о нем в общей тусовке. Ну а что? Пусть знает!

«А кто мне не поверит? Я как скажу на голубом глазу, реально! Там же не поверить невозможно! Я вру, как дышу! Честно! Я реально офигительно вру всю жизнь», — смеется звезда сериала «Татьянин день».

А Ксения Бородина называет себя однолюбом и привыкла находиться в любовной связи с одним человеком.

«Я верна в отношениях, то есть у меня нет такого, чтобы я кому-то изменяла, гуляла. Если я хочу завершить отношения, я говорю: „Баста! Я хочу другого!“ и ухожу», — рассказывает ведущая телестройки.

Бабников Бородина считает незрелыми и недолюбленными маленькими мальчиками, которые пытаются компенсировать свою нелюбовь за счет женщин, меняя их как перчатки.

«Мне таких мужчин только очень жаль. И когда женщина встречает такого мужчину на своем пути, хорошо бы, чтобы был какой-то сканер, по которому можно понять, что он бабник. Хотя в принципе они, как правило, ведут себя одинаково, поэтому уже к 40 годам я умею их сканировать», — поделилась телеведущая.

Виктория Боня отметила, что никогда не связывала себя с ловеласами, потому что изначально видит их натуру, которая ей не подходит. А месть, как убеждена ведущая, — не лучший способ разрешить внутренний спор.

«Мне кажется, это настолько не любить себя, настолько ковыряться в том, что давно прошло. Я очень легко отпускаю людей. <…> Для меня самое главное, самое ценное на свете то, что есть, — это я сама. <…> Если ты есть у себя, ты себя любишь, ценишь, тогда ты будешь дарить только любовь», — убеждена Боня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня впервые публично поцеловалась с молодым возлюбленным.