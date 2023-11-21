Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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По словам балерины, она ждала этот день 20 лет.

Балерина Анастасия Волочкова сделала неожиданное заявление. У нее скоро состоится свадьба. Но в рамках нового шоу. Об этом сообщает издание НСН. Отмечается, что церемония развернется прямо на сцене.

«Я приглашаю вас на свадьбу, сыграем в этот раз на сцене! 25 ноября свадьба Насти Волочковой, я вам честно говорю! Кстати, свадебное платье мне для сцены шьет Светлана Лялина, она же шила мне все мои свадебные платья в жизни», — поделилась Анастасия.

Делясь о своем новом шоу «Одержимость», артистка призналась, что мечтала о таком перформансе 20 лет.

До этого звезда балета в своем блоге сообщила, что сильно похудела, готовясь к предстоящему выступлению. По ее словам, она почти ничего не ест, плюс сказываются усиленные физические нагрузки.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Волочковой забили тревогу из-за ее чрезмерной худобы.