Иски общей суммой на 3,6 млн рублей предъявили Треповой* по делу о теракте

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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На восстановление кафе его владелица запросила 11 миллионов рублей. Какое решение приняла экспертиза?

Иски общей суммой в 3,6 миллиона рублей были предъявлены Дарье Треповой*, которою обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Одна из пострадавших хочет получить от террористки два миллиона рублей. Девушка Майя при взрыве потеряла правый глаз, и ей потребовалась пластика. Деньги необходимы ей для возмещения трат на протез, лечение и дальнейшие операции. Сама Майя проживает в Ставрополе, а в Петербург приехала специально на заседание Второго Западного окружного военного суда.

Оставшуюся сумму — 1,6 миллиона рублей — назначила экспертиза после оценки повреждений кафе. Примечательно, что хозяйка заведения на Университетской набережной хотела получить 11 миллионов рублей на ремонт.

Ранее Трепова не прошла тест на полиграфе. Она пыталась обмануть машину — уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке. Позже обвиняемая частично признала свою вину.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилось первое заседание по делу Дарьи Треповой.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ