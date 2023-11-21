Какие симптомы указывают на образование тромба в мозге

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Без своевременного лечения подобное состояние может привести даже к летальному исходу. Именно поэтому важно быть внимательным к своему здоровью и обязательно обращаться к врачу.

Образование тромбов — одно из грозных последствий перенесенного коронавируса, если болезнь протекала в средней или тяжелой форме. При этом появление сгустков крови в головном мозге может привести к самым серьезным проблемам. Дело в том, что тромб может нарушить кровоснабжение органа, что чревато инсультом. Как не пропустить опасное состояние? Какие симптомы верно укажут на развитие недуга?

Об этом рассказала врач-флеболог и эксперт по ультразвуковой диагностике Людмила Лапа.

По словам специалиста, описанные осложнения чаще всего возникают у пациентов, которые и до ковида имели проблемы с сосудами. Если тромб попадает в легкое или головной мозг, он может блокировать поступление крови по сосуду. В результате пораженный участок органа погибает. Такая патология, в свою очередь, может привести к инсульту. При этом проявления зависят в первую очередь от того, на каком участке локализовался процесс и насколько обширно поражение.

«Основные признаки инсульта — это нарушенная речь, пациент не может сказать ни одного внятного слова. Возникают проблемы с координацией тела, теряется чувствительность конечностей верхних и нижних», — объяснила эксперт в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Также доктор советует обратить внимание на такие симптомы, как боли в области затылка, нарушения зрения, появление тошноты и рвоты. Предвестником инсульта считаются судороги, повышение температуры тела и отечность лица.

Как отмечает флеболог, без своевременного лечения подобное состояние может привести даже к летальному исходу. Именно поэтому важно быть внимательным к своему здоровью и при наличии указанных признаков обязательно обращаться к врачу.

Специалист может назначить детальное обследование — одним из наиболее информативных является проведение компьютерной томографии, с помощью которой можно определить какой именно тип нарушения мозгового кровообращения случился у больного. После этого, на основании общей клинической картины, выбирается метод лечения.

Как правило, речь идет о медикаментозной терапии. Пациенту назначается целый комплекс препаратов — это и тромболитики, и антикоагулянты, и сосудорасширяющие средства, также могут понадобиться антибиотики и витамины. В отдельных, особенно тяжелых случаях принимается решение о проведении хирургического вмешательства. Но, как напоминает эксперт, чтобы этого избежать, лучше не откладывать поход к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что гастроэнтеролог назвала провоцирующие тромбоз продукты.