Тимоша готов к приключениям: московский манул зажировался, и вот для чего
52 0
В Московском зоопарке манул Тимофей зажировался к зиме
Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru
Как животное реагирует на изменение погоды и что будет, если жировки не будет?
Манул из московского зоопарка по кличке Тимофей готов к зиме. Судя по видео — он основательно нагуливал жир.
При обычном весе около двух — сейчас он весит больше шести килограммов. И теперь замето округлившийся хищник неспешно прогуливается в открытом вольере.
В столице уже холодно — по ощущениям все -15. Но манул благодаря густому подшерстку не мерзнет. В природе эти дикие коты способны переносить морозы до -50.