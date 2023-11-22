Обзор на 360 градусов: в Петербурге протестировали речное беспилотное электросудно
В Петербурге протестировали речное беспилотное электросудно
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Кораблем управляла автономная навигационная система.
На Неве протестировали первое в России речное электросудно без капитана. Это полностью российская разработка. Все решения принимала автономная навигационная система — она прокладывает маршрут и дает команду на маневрирование, исходя из анализа окружающей обстановки.
В этом помогает компьютерное зрение — обзор на 360 градусов на расстоянии до десяти морских миль. Все обнаруженные объекты система опознает и наносит на электронную карту. Дистанционный контроль в экстренном случае может взять на себя оператор.
Изначально новая технология предназначалась для моря, на реке — больше помех и препятствий. Но испытания в Ленинградской области прошли успешно.
Ранее, писал 5-tv.ru, Хуснуллин оценил развитие транспортной системы Петербурга.