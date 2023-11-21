Укрепление партнерства и безопасность: о чем Путин говорил с Рахмоном

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Президент Таджикистана утром 21 ноября прилетел в Москву с официальным визитом.

Перспективы сотрудничества между странами и региональная безопасность — эти темы стали главными на переговорах Владимира Путина и его коллеги из Таджикистана. Эмомали Рахмон прибыл сегодня в Россию с официальным визитом.

На встрече в Кремле российский президент также отметил особое отношение к развитию русского языка в среднеазиатской республике. Подробности встречи — у корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Он сбрасывает пальто прямо на ходу и даже не смотрит на торжественное убранство Большого Кремлевского дворца. Эмомали Рахмон — частный гость парадной резиденции российского президента, да и сам Владимир Путин уже ждет высокого гостя в Зеленой гостиной.

Таджикская делегация — более чем представительная: от главы Минэкономики до министра обороны. Но сразу становится понятно, что это будет встреча друзей.

«В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа — Договора о дружбе, взаимной помощи и стратегическом партнерстве. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне», — сказал Путин.

Настолько, что Москва уже несколько лет удерживает первую строчку в списке экономических партнеров Душанбе. Инвестиции России в республику превысили 1,5 миллиарда долларов. Еще 100 миллиардов рублей — капитал нескольких сотен совместных компаний. Импорт российских товаров — почти треть всей международной торговли Таджикистана. Это почти 1,5 триллиона долларов. Мы поставляем партнерам ключевые товары рынка, но и они не отстают.

«Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего, сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель. Гуманитарные связи у нас развиваются также весьма позитивно», — отметил Путин.

Путин вспоминает об особом отношении гостя к русскому языку. В прошлом году вместе они открыли пять таджикских школ, где преподают на великом и могучем. Но самому Рахмону важно чувствовать себя в Москве, как дома.

«Рад очередной нашей встрече. Спасибо за теплый прием, мне очень приятно находиться в Москве, соскучились», — сказал Рахмон.

Может, поэтому нынешний визит носит статус официального: это когда у трапа самолета встречает парадный расчет и военный оркестр. Передвигаться по городу нужно в сопровождении мотокараула. Венок к могиле неизвестного солдата — это уже и в честь своих потомков. На фронтах Великой Отечественной воевали сотни тысяч таджиков.

Предыдущий визит Эмомали Рахмона в Москву пришелся на 9 мая. В этот раз о том, как на общей истории можно построить взаимовыгодное партнерство, говорят уже более предметно.

Россия, например, основной поставщик нефтепродуктов. Последние десять лет на топливный рынок Таджикистана мы поставляем бензин и дизтопливо сотнями тысяч тонн. И почти все трудовые мигранты из республики едут именно в Россию. В 2021 году их переводы на Родину уже равнялись 20 с лишним процентам ВВП страны.

«Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. Сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия, а также международную и региональную тематику», — сказал Рахмон.

ПВО Таджикистана — часть единой системы противоракет СНГ. В стране дислоцируется наша военная база. Геополитическое расположение страны обязывает. Афганистан — ближайший сосед.

«Вам там, вы чувствительнее, яснее все, что происходит на этом направлении, поэтому эта часть будет очень важной. Ну и в рамках других международных объединений мы работаем очень основательно и постоянно находимся в контакте друг с другом», — отметил Путин.

Сверить позиции особенно важно в преддверии минского саммита ОДКБ, он состоится послезавтра. Но и сегодняшнее общение закончится еще нескоро. В Малахитовом зале готовят к подписанию пакет документов, а еще гость получил Орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Для Рахмона это уже вторая государственная награда России.