Все флоты и Каспийскую флотилию подчинят главкому ВМФ России

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Это повысит эффективность управления ими, сообщили в Минобороны РФ.

Все флоты, а также Каспийская флотилия перейдут в подчинение главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом проинформировал министр обороны РФ Сергей Шойгу рамках заседания коллегии ведомства.

Глава МО отметил, что принятое решение позволит более эффективно управлять флотом. По его словам, подобное объединение даст возможность внедрить единые подходы к планированию применения и подготовке группировок ВМФ.

Работа над этим вопросом уже подходит к концу, добавили в оборонном министерстве.

Сергей Шойгу также сообщил, что в 2023 году выросла интенсивность боевой подготовки флотов. Как следствие, выросли и боевые возможности. Сейчас показатель современной военной и спецтехники для всех флотов и Каспийской флотилии достиг отметки в 74%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМФ России получит до конца года 12 надводных и подводных кораблей.