Глава Алтая представил новые проекты в сфере туризма на выставке «Россия»

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Затронули в обсуждениях также тему экологии, которой сегодня уделяют максимум внимания.

Сегодня, 21 ноября, глава Республики Алтай Олег Хорохордин на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве провел презентацию региона и представил достижения в сфере инфраструктурных проектов, сельского хозяйства и возобновляемой энергетики. На ВДНХ день был посвящен этому российскому региону.

Отдельное внимание в презентации он уделил развитию туризма как стратегической для республики отрасли, а также экологическим проектам региона.

«Основная концепция павильона Республики Алтай — представить наш регион, как экологическую столицу России. На пути развития экономики мы стремимся не нанести вред окружающей среде и сохранить сложившийся экологический баланс. Экология выступает базовым условием развития и в сфере туризма», — отметил Хорохордин.

Ключевым туристическим объектом в республике является всесезонный курорт «Манжерок». По словам главы региона, инвестиционный проект по созданию круглогодичного курорта в республике является одним из крупнейших в России.

На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области

Хорохордин сообщил также о планах развития аэропорта Горно-Алтайск в столице республики. В 2024 году будут открыты перелеты из него в Оренбург и Улан-Удэ. Планируется также строительство международного терминала.

В День Республики Алтай на выставке прошли лекции, посвященные самобытности региона. Вниманию посетителей ВДНХ были представлены лекции «Чуйский тракт — дорога через время и пространство» и «Этномикс: Алтай и его народы». В рамках культурной программы выступили артисты с концертом «Сокровенный Алтай», алтайскими танцами и горловым пением.