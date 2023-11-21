Рушит семьи: что такое синдром «мертвой матери» и как себе помочь

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

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Какие симптомы указывают на то, что у вас есть проблемы, и как все исправить?

Феномен «комплекс мертвой матери» был сформулирован французским психоаналитиком Андре Грином. В его значение специалист вкладывал типовое описание женщины, которая сталкивается с послеродовой депрессией, но глазами своего ребенка выглядит как абсолютно нормальная мать.

Такое состояние обязательно должно контролироваться квалифицированными психологами и психотерапевтами: в самых худших случаях женщина рискует нанести ребенку моральную травму. Как выявить у себя это состояние и что с ним можно сделать — читайте в материале 5-tv.ru.

Тревожные сигналы: на что обращать внимание

Психологи предупреждают: первые изменения в поведении, на которые стоит делать акцент, кроются в резком снижении энергии и эффективности. «Мертвая» или «функциональная» мать неспособна найти в себе силы и ресурсы, чтобы привести себя в чувства, и именно по этой причине начинает холодно относиться к своему отпрыску.

В состоянии упадка женщина не может подарить малышу любовь, откликнуться на его потребности, поддержать и успокоить, когда ему это очень нужно. Позже, когда выросшие дети таких матерей приходят на прием к специалисту, они говорят о том, что в детстве ни в чем не нуждались, но не успели почувствовать любви, заботы и принятия.

Откуда появляется состояние «мертвой матери»?

Специалисты считают, что чаще всего такие проблемы возникают у женщины сразу после родов и обусловлены гормональным всплеском. Нередко такая «болезнь» сродни депрессии способна передаваться от матери к дочери.

Чтобы избежать возможных проблем, которые влечет за собой синдром «мертвой матери», необходимо сдавать анализы, внимательнее относиться к своему физическому здоровью и посещать психолога. Возможно развитие схожих отклонений в ментальном сознании и у женщин, пренебрегающих собственными потребностями.

Если в советское время считалось своеобразной нормой задвинуть свои интересы во имя всеобщего блага и успеха своего ребенка, то сегодня терапевты бьют тревогу: каждый второй пациент, пренебрегающий своими интересами, рискует прийти к приему антидепрессантов.

Как определить, что у вас или у ваших близких есть симптомы «мертвой матери»?

Если женщины в вашем окружении или вы сами отличаетесь повышенной тревожностью, то это первый пункт, на который стоит обращать внимание. Ориентация на внешние обстоятельства (атрибуты богатой жизни, чужое мнение) заставляет человека раскачиваться и подстраиваться под условия, теряя опору.

Гиперконтроль, гиперопека, нападки, постоянные упреки в недостаточном уважении и любви также способны заставить женщину ожесточиться. Позже подобный формат отношений и общения молодая мама неосознанно транслирует на своего ребенка, что приводит к разрастанию масштаба травмы.

По сути, акцентируют внимание психологи, любое сильное негативное потрясение или хронический стресс могут повлечь за собой депрессию или привести к выгоранию, когда эмоционального ресурса на включенность в чужую жизнь (даже если она касается собственных детей) становится просто недостаточно.

Можно ли «воскреснуть» и что нужно для этого сделать?

Что может сделать «функциональная мама», чтобы перестать быть такой? Психологи советуют начинать с того, чтобы отслеживать свою усталость по десятибалльной шкале.

Идеально, если вы заведете для этого специальный блокнот, в котором будете ежедневно отмечать свое состояние, оценивая его цифрами от единицы до десятки, где единица свидетельствует о бодрости, а десятка — о полном истощении.

Кроме прочего, уверяют специалисты, не стоит пренебрегать режимом сна и отдыха, а также правильным питанием

«Режим сна и отдыха, полноценное питание — кажется, что это все банальные вещи и прописные истины, однако у „функциональных мам“, как правило, наблюдается колоссальный дефицит всего этого, и действительно критически важно за этим следить. Такой женщине важно учиться поддерживать себя, а не осуждать», — приводит слова психолога Веры Сафроновой издание «Мел».

Что касается взаимодействия с ребенком, то тут нужно приложить гораздо больше усилий. «Функциональная мама» не может в один прекрасный день стать эмоционально включенной на 100%.

Это долгая кропотливая работа над собой. Чтобы освоить эту роль, эксперт советует наращивать потенциал, эмоционально включаясь в воспитание ребенка на короткое время, но часто.

«Пусть это будет всего несколько минут — просто поговорить, спросить о чем-то, что-то безоценочно (это очень важно) обсудить, сыграть в его любимую игру. Важно не количество времени, а его качество. Даже пять-десять минут ежедневного общения поможет исправить ситуацию. В первую очередь маме нужно снизить ожидания от себя в своем родительстве и не пытаться дать то, что она дать не в силах», — добавила эксперт.

Важно налаживать контакт со своим состоянием, желаниями и потребностями. Как можно чаще задавать себе вопросы «Чего я хочу?», «А что я чувствую сейчас?», «А что бы почувствовал мой ребенок в данной ситуации?». Эти незатейливые формулировки помогут женщине быстро разобраться в себе и двигаться дальше.

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