Осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Она была осуждена в марте 2018 года и уже отбыла больше половины срока. Почему было принято решение об освобождении?

На свободу вышла осужденная бывшая гендиректор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области.

«Судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

Речь идет о медицинском диагнозе Судденок, который входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных. Отмечается, что состояние экс-гендиректора ТЦ значительно ухудшалось. Суд постановил освободить ее от отбывания наказания в связи с отсутствием условий для лечения.

Постановление об освобождении осужденной было вынесено 1 сентября, в законную силу оно вступило 19 сентября. В суде добавили, что на момент выхода Судденок отбыла уже больше половины назначенного срока.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области произошла 25 марта 2018 года. Пожар начался с четвертого этажа. Очаг находился в поролоновой яме батутного центра «Граффити» — заискрилась электропроводка. Именно в этой части здания находилось огромное количество людей, в том числе с малолетними детьми.

Следствие доказало, что в ТЦ в момент трагедии не функционировала и система оповещения о пожаре: люди не понимали, что происходит и куда бежать. Многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Там, где все-таки был проход, образовалась смертельная давка. 5-tv.ru рассказывал все детали страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

По мнению следователей, к трагедии в Кемерово привела обыкновенная преступная халатность. Причастным к пожару суд постановил наказание в различной степени тяжести: гендиректор компании-арендатора «Зимней вишни» Ольга Судденок получила 13,5 лет колонии общего режима. Гендиректор торгового центра Юлия Богданова — 14 лет пребывания в колонии, охранник Сергей Антюшин — восемь лет заключения, а технический директор Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы.

Всего в Кемерово погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Причинен серьезный ущерб здоровью еще 63 граждан, 78 получили незначительные повреждения при пожаре и 29 нуждались в компенсации морального вреда.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в «Зимней вишне».