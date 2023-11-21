«Эффект указа»: что будет с ценами на технику в России зимой
Финансист Вязовский: импортная техника подешевеет зимой на фоне укрепления рубля
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Цены на технику импортного производства в России резко упадут в предстоящем зимнем сезоне, когда рубль преодолеет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро. Об этом изданию URA.RU заявил эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский.
Данный прогноз о снижении цен, по мнению финансиста, объясняется тем, что за месяц курс рубля укрепился к доллару и евро больше чем на 11%. Специалист напомнил, что нечто подобное наблюдалось при укреплении российской валюты летом 2022-го.
«Более того, эффект указа об обязательной продаже валютной выручки себя еще до конца не проявил, а, значит, рубль может еще больше укрепиться, скорее всего, в диапазоне 80-90 рублей за доллар», — говорит специалист.
Поэтому, по словам Вязовского, импортные электронные товары могут зимой из-за валютной переоценки еще больше упасть в цене.
Ранее 5-tv.ru писал, что бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года.