Людей едва не смыло в море: жуткий шторм ударил по Сочи

В Сочи в разгар шторма людей едва не смыло в море

Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

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Трехметровые волны и сильный ветер разрушили набережную.

В Сочи в разгар шторма едва не смыло в море людей, которые гуляли по пирсу. Среди них была и женщина с коляской.

Трехметровые волны и сильный ветер разрушили набережную, сломали пляжные постройки, повредили прибрежные кафе. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток. Из-за непогоды закрыли национальный парк и несколько заповедников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бушует шторм и у побережья западной Турции. Из-за погодных условий сухогруз сел на мель, а затем разломился пополам. Экипаж удалось эвакуировать, а обломки судна позже прибило к суше.

Пострадали от стихии и города. Прибрежная зона, как отмечается, уходит по воду.