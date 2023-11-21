Смертельная доза: МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Первые пациенты в токсикологическое отделение начали поступать еще 17 ноября.

На юге России сейчас проходят антинаркотические рейды. Силовики ищут лабораторию, где произвели метадон, из-за которого больше 20 человек в Астрахани оказались в больнице. Трое умерли. Уже задержаны закладчики смертельных доз. Подробности громкого дела — у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Первые пациенты в токсикологическое отделение начали поступать еще 17 ноября. И с каждым днем их становилось все больше. Десятками привозили молодых людей, которые не понимали где находятся, что с ними происходит. Некоторые были на грани жизни и смерти.

«Могу однозначно сказать, что все поступившие к нам в больницу пациенты живые. Еще раз говорю, что двое выписаны. Шесть выписываются сегодня. Двое тяжелые. Смертей у нас в больнице нет», — рассказывает главврач городской клинической больницы № 3 имени Кирова Байрам-Ажи Юлушев.

По первым симптомам врачи быстро поняли, что это наркотическое опьянение, но вот какая химия дает такие тяжелые последствия — определилось только после экспертизы. Лаборатория установила, что все принимали запрещенный метадон.

По предварительной информации, поставщик подменил мефедрон на метадон. Второго препарата для передозировки нужно совсем чуть-чуть. Грубо говоря — это концентрат. В Следственном комитете по Астраханской области сообщили, что сейчас известно о трех погибших — это две девятнадцати летние девушки и двадцатидевятилетний парень. Тело одной жертвы по некоторым данным, нашли в подъезде, другой — в собственной квартире. Сейчас следователи изучают их телефоны и переписки в соцсетях, чтобы распутать всю сеть поставщиков.

«Когда люди покупают наркотики, закладки, они никогда не знают, что там лежит. Здесь была партия с метадоном, который им предложили как другой наркотик. Они приняли свою обычную дозу, соответственно кто-то впал в кому, кто-то сразу умер, кого-то пытаются спасти в реанимации. Потому что сертификат качества к закладкам не прилагается», — рассказывает нарколог Василий Шуров.

Троих подозреваемых в сбыте наркотиков оперативно задержали в соседнем с Астраханью Ставропольском крае. Сбежать они решили, как только в больницу стали массово поступать пострадавшие. У них нашли несколько банковских карт, в телефонах — переписку, возможно с куратором.

Скорее всего, подозреваемые — так называемые «закладчики». На ломаном русском они рассказывают, как приехали в Россию на заработки. На стройке в Москве платили мало, выбрали другое — прибыльное дело.

Сейчас следователи выясняют, кто именно дал им коробку с запрещенным веществом. Уголовное дело возбуждено по статье незаконный сбыт наркотических веществ. Им грозит наказание — до 15 лет лишения свободы.