Песков ответил на вопрос о вручении 15-летнему сыну Кадырова госнаград

Песков: в Кремле ничего не знают о награждении 15-летнего Адама Кадырова

Фото: П/с главы и правительства Чечни / ТАСС

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Смелость и отважность наследников главы Чечни не раз высоко оценивалась.

В Кремле не располагают информацией о награждении 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам», — прокомментировал он.

Адам Кадыров 5 ноября был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Месяцем ранее ему было присвоено звание Героя Чеченской Республики. К своим 15-ти годам Адам собрал много наград и орденов.

Известно, что сыновья Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — ранее получили ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» (Честь Отечества. — Прим. ред.). Награды были вручены им председателем парламента республики Магомедом Даудовым.

Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев тогда заметил, что сыновья главы Чечни являются примерами для молодежи республики. Он отметил, что Ахмат, Эли и Адам всегда отстаивают интересы своей Родины.

Ранее 5-tv.ru писал, что несовершеннолетние сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации на Украине.