«Это как COVID»: Владимир Зеленский рассказал о покушениях

Зеленский заявил, что на его жизнь покушались пять или шесть раз

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

Читайте нас в: Дзен Новости

До этого лидер киевского режима заявлял о подготовке госпереворота на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский пережил пять или шесть покушений, но самым интересным было в первый раз. Он сравнил эту попытку с первой вспышкой коронавируса. Рассказал об этом Зеленский в интервью британской газете The Sun.

«Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID… После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы (попытаться. — Прим. ред.) это сделать», — поделился он.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может прозойти новый госпереворот. Операцию, которая носит название «Майдан-3», готовит якобы Россия. Сегодня Зеленский раскрыл детали будущего госпереворота.

Предрасположенность Украины к новому майдану допустил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил, что майдан в 2014 году был силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал.